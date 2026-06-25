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“Isto é resultado, um resultado inadvertido, mas é um resultado direto de um monumental falhanço estratégico dos Estados Unidos”, afirmou Tomé Ribeiro Gomes em entrevista ao 24notícias. “Um falhanço estratégico desta magnitude é realmente uma humilhação e uma quebra do contrato que os Estados Unidos têm com a comunidade internacional”.

Ironicamente, os EUA são apontados como um dos responsáveis pela liberdade de navegação que existe atualmente. Após a Segunda Guerra Mundial, a marinha norte-americana passou a estar encarregada da segurança das principais rotas marítimas de forma a garantir a segurança do comércio mundial.

O especialista afirma que o Irão não tem legitimidade para impor tarifas de navegação à luz do direito internacional. No entanto, considera que Teerão tem esse poder devido à necessidade que vários países têm em passar no Estreito de Ormuz e garante que é possível que a comunidade internacional, incluindo os EUA, aceitem.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump já garantiu que suspenderá as negociações de paz se as tarifas forem implementadas. Numa publicação na Truth Social, o líder norte-americano escreveu que o Irão assumiu o compromisso de não avançar com as taxas.

Apesar de haver estreitos onde se cobra pela passagem, a implementação de taxas em Ormuz vai mudar a navegação mundial porque este é um local estratégico e essencial para a economia. “Podemos pensar em Ormuz como uma torneira de petróleo e gás natural. Metaforicamente, estas energias são o sangue dos sistemas circulatórios das nossas economias e, se a torneira de Ormuz fechar, deixa de haver sangue e os órgãos vão começar a falhar”, afirmou Tomé Ribeiro Gomes.

Se o Irão avançar com a criação das taxas, a decisão pode causar mudanças nos preços de bens. Ainda não é possível prever impactos, uma vez que vão depender do valor das tarifas.

Além das consequências económicas, Tomé Ribeiro Gomes acredita que outra dificuldade será o restabelecimento da confiança dos agentes económicos quanto à segurança do Estreito de Ormuz. Garante que o presidente norte-americano não colabora para que a confiança seja restabelecida e fala em insatisfação no setor logístico marítimo.

Para o especialista em Relações Internacionais, os EUA não tinham objetivos definidos quando entraram em conflito com o Irão, o que o mostra que a eleição de Trump retirou à Casa Branca a capacidade de planear e de executar boas estratégias.

Delegações dos Estados Unidos e do Irão estiveram, nos últimos dias, na Suíça para negociar um acordo de paz. Determinaram a criação de quatro grupos de trabalho focados em diferentes áreas: suspensão das sanções, programa nuclear, reconstrução e desenvolvimento económico, e acompanhamento e implementação.

Segundo o JN, com recurso à Lusa, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Kazem Gharibabadi, afirmou que próxima fase das negociações será supervisionada por um comité de alto nível, que inclui o presidente da Assembleia Consultiva Islâmica, o vice-presidente dos EUA e líderes do Qatar e do Paquistão. A data de arranque da próxima fase negocial não foi revelada.