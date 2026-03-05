Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em causa estão cidadãos nacionais que ficaram impedidos de sair do Qatar após o início da ofensiva lançada por Israel e pelos Estados Unidos contra o Irão, conflito que levou à resposta de Teerão contra vários países do Médio Oriente, incluindo o próprio Qatar, agravando as restrições à circulação aérea.

Segundo apurou a Lusa, três portugueses chegaram ao Qatar no dia 27 de fevereiro e acabaram por ficar retidos poucos dias depois, quando a instabilidade regional se intensificou. Estes cidadãos manifestaram insatisfação com a proposta apresentada esta quarta-feira pela Embaixada de Portugal em Doha, considerando que a solução apontada não responde de forma eficaz às suas necessidades de segurança e regresso ao país.

Questionado pela Lusa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros garantiu que existe uma solução para o repatriamento dos portugueses retidos, sublinhando, contudo, que esta não será divulgada publicamente por razões de segurança.

"A solução está justamente a ser tratada e não será divulgada publicamente para garantir a segurança dos cidadãos nacionais", afirmou fonte oficial do ministério.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.