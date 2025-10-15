Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A quinta edição deste estudo, que integra um programa científico com sete anos de investigação sobre os hábitos de lavagem e secagem, mostra uma mudança significativa nos comportamentos domésticos, marcada por maior consciência ambiental, procura de conveniência e preferência por soluções tecnológicas mais eficientes.

Lavagem mais consciente e duradoura

De acordo com os dados recolhidos em Portugal, 49% dos consumidores considera que a forma de lavar a roupa tem impacto direto na durabilidade das peças.

Cerca de 71% acredita que lavar a temperaturas mais baixas ajuda as peças a durar mais tempo, e 54% já prefere ciclos de 30 °C ou menos, realizados com maior frequência, de modo a preservar os tecidos e prolongar a vida útil das roupas.

Sustentabilidade e eficiência energética

A consciência ambiental é cada vez mais evidente: 55% dos inquiridos admite sentir-se culpado pelo impacto da lavagem e secagem no planeta.

O estudo revela também que 65% dos portugueses aponta o preço como fator determinante na compra de máquinas de lavar ou secar, mas 61% destaca a eficiência energética como critério essencial — um dado que combina preocupação económica e responsabilidade ecológica.

Além disso, 47% estaria disposto a lavar a temperaturas mais baixas para reduzir o consumo de energia, e 30% já utiliza o modo “ECO” nas suas lavagens.

Rapidez e conveniência

A conveniência continua a ser um aspeto valorizado no dia a dia: 35% dos inquiridos indicam que a melhoria mais desejada nas máquinas de lavar seria a redução do tempo de lavagem, sem comprometer o cuidado com os tecidos nem a sustentabilidade.

No que toca à secagem, 81% dos portugueses afirmam estar satisfeitos com as suas máquinas de secar, sendo que 33% valorizam sobretudo a poupança de tempo que proporcionam.

Cuidado com os tecidos e confiança na tecnologia

Apesar da procura por rapidez, há uma preocupação evidente com o cuidado das peças delicadas: 51% dos inquiridos não quer correr o risco de as danificar, e 40% afirma não confiar totalmente na capacidade da máquina de secar para tratar tecidos sensíveis.

Ainda assim, 23% dos portugueses usariam mais a máquina de secar se esta tivesse ciclos específicos para diferentes tecidos, e 20% valorizam sensores inteligentes que ajustem automaticamente a humidade para evitar a sobre secagem — funcionalidades que começam a ganhar espaço nos modelos mais recentes.

“Os consumidores estão a evoluir para hábitos mais conscientes”

Segundo Ângela Pereira, Brand Manager da AEG, “é evidente que os consumidores portugueses estão a evoluir para hábitos de consumo mais conscientes. Atualmente, procuram soluções de lavagem mais rápidas e eficientes, sem comprometer os resultados, demonstrando uma preocupação clara com o consumo energético e o impacto ambiental. Ao mesmo tempo, valorizam cada vez mais a secagem delicada, que ajuda a cuidar melhor das suas roupas e a prolongar a sua vida útil.”

A responsável acrescenta que esta mudança reflete “uma procura crescente por soluções inteligentes que protejam até os tecidos mais delicados, combinando inovação, desempenho e sustentabilidade”.

O estudo conclui que lavar roupa deixou de ser apenas uma tarefa doméstica para se tornar um ato consciente com impacto direto no ambiente e na durabilidade das peças. Cada decisão — desde a temperatura da água até ao modo de secagem — representa, segundo a AEG, um contributo individual para um futuro mais sustentável.

