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Maria Beatriz Bartilotti Matos e Gonçalo Reis Dias integravam a missão “Sumud Global Flotilla”, uma flotilha internacional que seguia em direção à Faixa de Gaza.

Os dois ativistas prestaram declarações aos jornalistas à chegada ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

Maria Beatriz Matos realçou as "atrocidades que Israel comete" e disse sentir "raiva" pelos Estados que ainda colaboram com Israel. Questionada sobre o que espera de Portugal, não hesitou: "Espero que corte relações diplomáticas e económicas".

Gonçalo Dias recordou os dias detido e frisou que eram "centenas de pessoas num espaço ínfimo, sem condições de higiene".

"Não nos davam muitas vezes acesso a água, papel higiénico, essas coisas básicas, para nos tentar quebrar de alguma maneira", recordou.

Disse ainda ter visto pessoas que foram baleadas e um homem a quem "partiram um joelho e obrigavam a apoiar-se sobre esse joelho". Os israelitas "riam-se e cantavam animadamente enquanto praticavam todos estes atos", denunciou.

Apesar disso, garante que da experiência traz "a força das pessoas unidas, do internacionalismo, do apoio mútuo".

De recordar que a embarcação onde viajavam foi intercetada na segunda-feira pelas forças israelitas em águas internacionais. Os dois portugueses foram detidos pelas autoridades de Israel.

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