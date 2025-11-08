Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No que ao conhecimento pessoal em finanças diz respeito, cerca de metade dos inquiridos considera possuir nível intermédio, sendo que apenas 13% dos jovens entre 18 e 24 anos se classificam como avançados, enquanto 30% dos adultos entre 55 e 64 anos relatam conhecimentos básicos.

Apesar dos diferentes níveis de conhecimento, os portugueses mostram preocupação com a gestão do dinheiro, poupando principalmente para emergências (53%), reforma (33%) e viagens (32%). No entanto, mais de 57% encontram dificuldades em poupar regularmente, devido a salários baixos, despesas inesperadas e custos de habitação.

Os produtos de poupança mais utilizados incluem depósitos a prazo (47%), certificados de aforro (29%) e Planos de Poupança Reforma (26%). João Guerra, CEO da Nickel Portugal, destaca, em comunicado enviado às redações, a importância da educação financeira precoce para transformar conhecimento em hábitos sustentáveis de poupança e investimento.

O estudo foi realizado entre 1 e 4 de abril de 2025, com 1.015 indivíduos com idades entre 18 e 64 anos, distribuídos por todo o território nacional, incluindo Açores e Madeira.

