O suspeito, Cláudio Manuel Neves Valente, português de 48 anos, foi encontrado morto pelas autoridades em Salem, no estado de New Hampshire, após uma operação policial. Segundo a polícia, terá posto termo à própria vida no momento em que ia ser detido.

Valente era o principal alvo da investigação desde o início e tinha um percurso académico anterior na Universidade de Brown, onde frequentou estudos de pós-graduação em Física entre 2000 e 2003, o que lhe conferia conhecimento detalhado do campus onde ocorreu o ataque.

A investigação envolveu várias agências policiais e federais e baseou-se numa análise extensiva de imagens de videovigilância, tecnologia de leitura de matrículas e dados financeiros. Um automóvel alugado em Boston revelou-se peça central na ligação entre os dois crimes, permitindo confirmar a presença do suspeito tanto junto à universidade como nas imediações da residência de Nuno Loureiro.

As autoridades confirmaram que não haverá processo judicial devido à morte do suspeito, mas continuam a analisar as provas recolhidas para apurar as motivações dos ataques e esclarecer em definitivo a ligação entre os dois casos, que abalaram profundamente a comunidade académica nos Estados Unidos.

