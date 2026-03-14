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O comité é composto por cinco membros e pelo secretário-geral da Assembleia Nobel. Os membros são eleitos para mandatos de três anos, enquanto, anualmente, são também designados dez membros associados para um período que decorre entre março e outubro.

Entre os escolhidos este ano encontra-se Gonçalo Castelo-Branco, que possui nacionalidade portuguesa e sueca e é atualmente professor de Biologia de Células Gliais no Instituto Karolinska, em Estocolmo, de acordo com a informação disponibilizada pela instituição.

O Prémio Nobel da Fisiologia ou Medicina é atribuído pela Assembleia Nobel, composta por 50 professores do Instituto Karolinska, que se reúne cinco vezes por ano para analisar as nomeações, eleger o comité e, na primeira segunda-feira de outubro, decidir por votação o laureado. Os membros da Assembleia devem integrar o corpo docente do Instituto Karolinska e mantêm-se em funções enquanto exercerem atividade académica na instituição.

Os Prémios Nobel foram criados em 1895 por Alfred Nobel, químico, engenheiro e industrial sueco, inventor da dinamite, e atribuídos pela primeira vez em 1901.

Cada Prémio Nobel inclui um diploma, uma medalha de ouro e um valor monetário de 11 milhões de coroas suecas, cerca de um milhão de euros.

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