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A informação foi avançada à Lusa pelo coordenador do ensino português nos Estados Unidos da América (EUA), João Caixinha, que, por sua vez, recebeu a confirmação da parte da 'American Councils for International Education' - a organização que desenvolveu estes exames em diversas línguas.

"Em 2026 voltamos a ser novamente - em 2023 também fomos - a língua líder dos NEWL, com 390 alunos inscritos a nível nacional, à frente do russo, do coreano e do árabe, o que nos deixa extremamente felizes", afirmou à Lusa João Caixinha.

Das 420 inscrições inicialmente registadas, 390 estudantes provenientes de 43 escolas do ensino secundário, a nível nacional, e de uma escola internacional concluíram o exame principal e obtiveram certificação nesta edição de 2026.

Com este resultado, a língua portuguesa superou o número de participantes de idiomas como o russo (288), o coreano (120) e o árabe (64), num universo total de 862 alunos testados nas quatro línguas.

Os candidatos integram escolas norte-americanas, escolas comunitárias portuguesas e centros de exame (incluindo universidades) distribuídos por 10 estados norte-americanos (Massachusetts, Rhode Island, Califórnia, Nova Jérsia, Florida, Utah, Washington D.C., Texas, Nova Iorque e Maryland), contando ainda com a participação do Colégio Los Nogales, em Bogotá, Colômbia.

Destaca-se o impacto da Direção Escolar do Estado do Utah, com quem o Instituto Camões mantém um Memorando de Entendimento, que representou a maior fatia de participantes, com 259 alunos de sete escolas secundárias.

Os exames NEWL avaliam as competências linguísticas - compreensão de texto, compreensão oral, produção escrita e produção oral - dos alunos a partir do 9.º ano - quando podem realizar o exame para testar as suas capacidades e conhecimentos -, até ao 12.º ano, quando podem usar o exame para conseguir créditos de acesso ao ensino superior.

O exame NEWL de Português foi criado em 2017 e é reconhecido pelo Programa de 'Advanced Placement' do College Board - que confere os créditos de acesso ao ensino superior nos Estados Unido - e pelas universidades norte-americanas.

A edição de 2026 foi executada numa nova plataforma digital, em formato integralmente 'online', sob vigilância de supervisores certificados pela 'American Councils for International Education', em articulação com os distritos escolares, mantendo os padrões de garantia de qualidade por parte do College Board, explicou à Lusa João Caixinha.

A Coordenação do Ensino Português nos EUA promoveu junto das escolas um programa de apoio financeiro no valor total de 10.000 euros destinado a suportar os custos de propinas do exame para estudantes portugueses ou lusodescendentes.

A verba foi integralmente distribuída, tendo sido atribuídas 95 bolsas a alunos de escolas norte-americanas e comunitárias, registando-se um aumento no número de beneficiários face ao ano transato, segundo a coordenação.

A 'American Councils for International Education' prevê um crescimento significativo de candidatos para a primavera de 2027, impulsionado pela progressão dos alunos do ensino básico dos programas de imersão/bilingues, como no Utah, e pela assinatura de outros Memorandos de Entendimento, sobretudo na Califórnia.

De acordo com João Caixinha, tem sido feito um grande esforço conjunto de divulgação em torno da importância deste exame, que tem envolvido entidades como o Camões e a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), passando pela rede diplomática e consular nos EUA e pela equipa de Coordenação do Ensino de Português.

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