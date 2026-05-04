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O navio permanece ao largo de Cabo Verde, depois de as autoridades cabo-verdianas terem impedido a atracagem no porto da Praia, no domingo, como medida preventiva de saúde pública e em cumprimento do Regulamento Sanitário Internacional.

De acordo com informação oficial, pelo menos um caso de hantavírus foi confirmado em laboratório. Trata-se de um cidadão britânico que se encontra internado em cuidados intensivos no sul de África. No total, a embarcação transporta 147 pessoas, entre passageiros e tripulação, de 23 nacionalidades diferentes. Três pessoas apresentam sintomas compatíveis com infeção, mas encontram-se clinicamente estáveis e sob vigilância médica.

A representante da OMS em Cabo Verde, Ann Lindstrand, indicou que dois membros da tripulação continuam a ser avaliados e que está a ser equacionada a evacuação médica por avião-ambulância para os Países Baixos, país de origem do navio. Amostras biológicas dos casos suspeitos foram enviadas para o Instituto Pasteur, em Dacar, Senegal, estando os resultados previstos para terça-feira.

As equipas médicas têm prestado assistência a bordo com equipamento de proteção individual e estão preparadas para proceder a transferências hospitalares, caso se justifique. As autoridades garantem que não existe risco para a população em terra.

A OMS está a trabalhar com as autoridades espanholas e cabo-verdianas para apurar a origem do vírus e avaliar o risco de transmissão. Embora a transmissão entre pessoas seja considerada extremamente rara, os especialistas alertam que, nos casos em que a doença evolui para síndrome respiratória aguda, a taxa de mortalidade pode atingir cerca de 35%.

As três vítimas mortais incluem um casal holandês, ambos com cerca de 70 anos, e uma terceira pessoa cujo corpo ainda se encontra a bordo. A empresa Oceanwide Expeditions, responsável pelo cruzeiro, afirmou que a prioridade é garantir cuidados médicos adequados aos doentes e a segurança de todos os passageiros e tripulantes.

Após a eventual evacuação dos casos sintomáticos, o navio deverá retomar a viagem com destino às ilhas Canárias, conforme previsto no itinerário original.

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