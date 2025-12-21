Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os números divulgados pela Associação Nacional de Farmácias ao JN mostram que o consumo destes medicamentos continua elevado, apesar de estar em queda face a 2024, ano em que foram comercializadas 9,4 milhões de embalagens.

Especialistas em saúde pública alertam que o uso excessivo de antibióticos pode contribuir para o aumento da resistência bacteriana, um problema que dificulta o tratamento de infeções e que tem impacto tanto a nível nacional como europeu.

O consumo de antibióticos em Portugal tem estado acima da média da União Europeia, com um crescimento estimado de 8% entre 2019 e 2024, segundo dados do Infarmed e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças.

As autoridades de saúde têm vindo a reforçar campanhas de sensibilização para promover o uso responsável destes medicamentos, sublinhando que devem ser tomados apenas quando prescritos por um médico e para tratar infeções bacterianas comprovadas.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.