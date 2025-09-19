Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O anúncio oficial será feito em Nova Iorque, à margem da Assembleia-Geral das Nações Unidas e o Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou, em comunicado enviado às redações, que Portugal vai reconhecer o Estado da Palestina, "como o ministro, aliás, já tinha antecipado esta semana".

De acordo com um conselheiro do Presidente francês, Emmanuel Macron, a conferência contará com a presença dos dez Estados que decidiram avançar em conjunto com este passo diplomático: França, Portugal, Andorra, Austrália, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Malta, Reino Unido e São Marino.

França, que impulsionou a iniciativa, sublinha que o reconhecimento pretende dar um sinal político de apoio a uma solução de dois Estados, numa altura em que a guerra em Gaza mantém o conflito israelo-palestiniano no centro da agenda internacional.

