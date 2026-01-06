Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Luís Montenegro sublinhou que o país já colabora em operações aéreas e marítimas, participando em missões que visam a consolidação da paz. “Portugal tem sido um parceiro solidário nas forças de manutenção da paz, assegurando uma presença ativa e responsável em futuras missões multinacionais”, afirmou o chefe do Governo.

O primeiro-ministro acrescentou que o reforço da segurança passa também pela constituição de capacidades sólidas de defesa, capazes de dissuadir qualquer ameaça à estabilidade e à paz, e que estas medidas devem ser integradas numa estratégia de cooperação com aliados internacionais, incluindo os Estados Unidos da América.

Sobre enviar tropas para a guerra na Ucrânia, Luís Montenegro afirmou que está fora de questão. “A nossa atuação não se limita ao envio de militares, mas inclui a colaboração estratégica e o fortalecimento das capacidades conjuntas com os aliados”, explicou.

O primeiro-ministro sublinhou que estes esforços refletem o compromisso de Portugal com uma paz consolidada e duradoura, garantindo que o país continue a desempenhar um papel relevante na manutenção da estabilidade europeia e internacional.

