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O anúncio foi feito no Centro de Interpretação Ambiental da Pedra do Sal, no concelho de Cascais, pelo presidente da associação, José Archer, que adiantou que, na próxima época balnear, irão hastear a Bandeira Azul 396 praias, das quais 350 costeiras e 46 interiores.

Em declarações à agência Lusa, José Archer explicou que a redução no número de galardões face ao ano passado se deveu sobretudo às condições climatéricas registadas durante a época balnear, que afetaram a qualidade da água. “Não há uma situação preocupante, é uma situação pontual”, sublinhou.

Segundo o responsável, 2026 é um ano de transição no programa, antecipando alterações nos critérios de atribuição da Bandeira Azul, que entrarão plenamente em vigor em 2027. “Vamos ter mais critérios e uma metodologia diferente, com auditores externos na validação das candidaturas”, afirmou, referindo que as mudanças estão associadas à nova diretiva do consumidor, com entrada em vigor em setembro.

Para permitir que novas praias e eventuais reentradas se candidatem já com as novas regras, haverá este ano um período extraordinário de candidaturas em julho e agosto, que serão avaliadas pelo júri internacional em 16 de setembro.

No plano internacional, Portugal mantém uma posição de destaque, ocupando o quinto lugar mundial em praias costeiras galardoadas e o segundo lugar em praias interiores. “Tendo em conta a dimensão do território, é um resultado francamente gratificante”, salientou José Archer.

Em ano de comemoração dos 40 anos do programa Bandeira Azul, o responsável lembrou que a Praia de Mira é a única a manter o galardão de forma consecutiva ao longo destas quatro décadas. Será precisamente nesta praia que, a 8 de junho, será hasteada a primeira Bandeira Azul costeira da época. A primeira praia fluvial distinguida será a de Mourão, no Alentejo, a 13 de junho.

A primeira marina a hastear a Bandeira Azul será a de Angra do Heroísmo, nos Açores, a 15 de junho.

Além das praias e marinas, foram ainda reconhecidos 31 Centros Azuis, estruturas dedicadas à informação e educação ambiental, distribuídas por todas as regiões do país.

A atribuição da Bandeira Azul depende do cumprimento de vários critérios, incluindo qualidade da água, ordenamento do espaço, segurança, serviços, vigilância e educação ambiental.

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