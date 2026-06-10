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O estado do tempo nos próximos dias será influenciado pela ação conjunta de um anticiclone localizado a nordeste do arquipélago dos Açores, que se deslocará gradualmente para o Golfo da Biscaia, e de um vale depressionário que se estende desde o norte de África até à Península Ibérica.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta situação irá favorecer o transporte de uma massa de ar quente e seco sobre Portugal continental, provocando uma subida acentuada dos valores da temperatura.

A temperatura máxima deverá aumentar gradualmente nos dias 11 e 12 de junho, de forma mais significativa no litoral oeste. Os valores deverão variar, na generalidade do território, entre os 30 e os 37 graus Celsius. Em várias regiões, sobretudo no interior e em particular no dia 12, são esperadas temperaturas entre os 38 e os 40 graus.

A exceção será a faixa costeira da costa sul do Algarve, onde as temperaturas máximas deverão manter-se ligeiramente abaixo dos 30 graus.

Também as temperaturas mínimas deverão subir gradualmente nos dias 11 e 12, sendo esperados valores iguais ou superiores a 20 graus em grande parte do território.

O céu deverá apresentar-se pouco nublado ou limpo. No entanto, a partir da tarde de dia 12, e com maior probabilidade durante a tarde de dia 13, a aproximação de um vale nos níveis altos da atmosfera poderá provocar um aumento temporário da nebulosidade no interior. Em zonas montanhosas, estarão reunidas condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros, trovoadas e eventual queda de granizo.

O IPMA refere ainda que a diminuição da intensidade do vento, associada à subida das temperaturas, contribuirá para uma sensação de calor mais intensa.

Para os dias 14 e 15 de junho está prevista uma descida acentuada das temperaturas máximas, sobretudo no litoral oeste, devido à rotação do vento para o quadrante oeste.

Face a esta situação, o IPMA emitiu avisos meteorológicos de nível amarelo e recomenda o acompanhamento das previsões meteorológicas e das atualizações dos avisos emitidos.

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