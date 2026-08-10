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De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo aconteceu a 10 quilómetros a sudeste do Cadaval e a 12 quilómetros de profundidade.

O abalo foi sentido com a intensidade máxima IV na escala de Mercalli modificada nos concelhos do Bombarral, Alenquer e Cadaval. O IPMA indica ainda que o sismo sentiu-se com menos intensidade em Arruda dos Vinhos, Lourinhã, Torres Vedras e Rio Maior.

"Estava sentada e senti e vi a casa a tremer", diz uma testemunha ao 24notícias. "Fiquei um bocado assustada e pensei que tivesse sido um sismo, mas como a Internet não dizia nada, assumi que tinha sido um camião a passar na rua. Vivo perto da Abrigada (Alenquer), por isso sentiu-se bastante, mas o último foi mais forte e durou mais", acrescenta.

De acordo com o IPMA, não foram registados danos pessoais ou materiais até ao momento.

Este é o segundo abalo com uma magnitude superior a três registado hoje no país. Esta madrugada, pelas 03h08, sentiu-se um sismo de 3.4 com epicentro a cerca de 18 quilómetros de Odemira.

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