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Portugal destacou a importância da mediação do Paquistão e agradeceu os esforços de todos os parceiros envolvidos nas negociações. Segundo a publicação nas redes sociais do Ministério dos Negócios Estrangeiros, "este é um primeiro passo determinante para um solução diplomática duradoura e sustentável do conflito".

"Portugal apoiou e apoia com todo o empenho este caminho diplomático, como deixou claro nos contactos dos dois últimos dias com os Ministros dos Negócios Estrangeiros do Paquistão e do Egito", é ainda referido.

Na noite de terça-feira, com pouco mais de uma hora até ao prazo definido para a sua ameaça expirar, o presidente dos Estados Unidos comunicou que os ataques seriam adiados, desde que Teerão concordasse com um cessar-fogo de duas semanas e a reabertura do estreito de Ormuz.

Pouco depois, o Conselho de Segurança Nacional do Irão confirmou que aceitava a pausa de duas semanas, desde que os ataques contra o país fossem suspensos, e anunciou que negociações de paz com os EUA começariam em Islamabad na sexta-feira.

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