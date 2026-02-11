Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Polícia Judiciária (PJ) vai proceder, no próximo dia 12 de fevereiro, às 11h00, à entrega oficial ao Estado mexicano de três peças arqueológicas de elevado valor histórico e estético, recuperadas em território nacional. A cerimónia decorre na Embaixada do México, em Lisboa, em colaboração com o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua.

Segundo o comunicado da PJ, trata-se da primeira restituição de património arqueológico pré-hispânico de Portugal ao México, um gesto que reflete a colaboração institucional entre os dois países e o compromisso partilhado na luta contra o tráfico ilícito de bens culturais.

As peças restituídas incluem uma figura feminina da cultura do Ocidente do México, associada a rituais de fertilidade, um vaso policromo maia do período Clássico e uma urna zapoteca (peça cerâmica funerária) representando o deus Cocijo, divindade ligada à chuva e à fertilidade. Para além do valor estético, estes objetos assumem relevância científica e simbólica, permitindo reconstruir contextos sociais e religiosos fundamentais para a história mexicana.

Durante a cerimónia serão apresentados detalhes sobre o processo de recuperação, os critérios de autenticação e a importância académica, histórica e cultural das peças.

Na conferência de imprensa participam o diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, o diretor da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, João Oliveira, a presidente do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, embaixadora Florbela Paraíba, e o embaixador do México em Portugal, Bruno Figueiroa. A arqueóloga mexicana Aline Lara, integrante do grupo de investigação Atlas (HUM694) da Universidade de Sevilha, intervirá remotamente.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.