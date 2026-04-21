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As declarações foram feitas após um encontro de cerca de uma hora com o Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa.

Segundo Luís Montenegro, desde a tomada de posse do atual Governo foram regularizados mais de 235 mil processos de imigrantes brasileiros que se encontravam em situação documental irregular. “Quando chegámos ao Governo não tinham documentos válidos e hoje estão regularizados e cumpridores, com uma cidadania integral e plena”, afirmou.

O chefe do Governo sublinhou ainda que, dos mais de 400 mil processos pendentes analisados, apenas cerca de cinco mil resultaram em indeferimento, o que corresponde a uma taxa inferior a 5%.

Montenegro elogiou a “integração impecável” da comunidade brasileira em Portugal, destacando o contributo social e económico dos cidadãos oriundos do Brasil, que constituem atualmente uma das maiores comunidades estrangeiras residentes no país.

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