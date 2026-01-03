Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



A taxa de infecções respiratórias agudas graves (SARI) manteve-se estável na semana de 22 a 28 de dezembro, mas continua mais elevada nas crianças até aos quatro anos e nos idosos com 65 ou mais anos.

No mesmo período, foram registados 27 casos de SARI nas unidades que reportam para a vigilância, correspondendo a uma taxa de 7,9 casos por 100 mil habitantes. Nos Cuidados Intensivos (UCI), foram reportados 16 casos de gripe, com um caso de influenza A(H3) e 15 casos de influenza A não subtipada. O relatório do INSA sublinha que a proporção de gripe nas UCI subiu para 14,8%, face aos 7,5% da semana anterior.

Entre os doentes internados, sete tinham 65 anos ou mais, cinco tinham entre 55 e 64 anos, três entre 45 e 54 anos e um entre 18 e 24 anos. 16 apresentavam doenças crónicas, com recomendação de vacinação, mas 13 não estavam vacinados.

Desde o início da época, iniciada na semana 40/2025 (29 de setembro a 5 de outubro), os laboratórios da Rede Portuguesa de Laboratórios para o Diagnóstico da Gripe notificaram 51.993 casos de infeção respiratória. Foram identificados 9.620 casos de gripe e 3.893 casos de outros vírus respiratórios, incluindo Vírus Sincicial Respiratório (RSV) e Rinovírus/Enterovírus. Na semana do Natal, 360 casos de outros vírus respiratórios foram reportados.

O boletim destaca ainda que a mortalidade por todas as causas esteve acima do esperado na semana do Natal, com excessos registados nas regiões Norte, Centro, Alentejo e Lisboa e Vale do Tejo, sobretudo nos grupos com mais de 65 anos.

Entre as crianças com menos de 24 meses, foram reportados 67 internamentos por infeção por RSV desde o início da época. Destes, 16,4% tinham até três meses de idade, 16,7% eram prematuros e 6% necessitaram de cuidados intensivos ou ventilação.