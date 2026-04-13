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Segundo dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), 137 pessoas morreram entre 1 de janeiro e 9 de abril, mais 36% do que no período homólogo de 2025, quando se registaram 101 vítimas mortais.

Este aumento da mortalidade rodoviária acompanha também a subida do número de acidentes. No mesmo período, ocorreram 42.212 sinistros, o que representa um crescimento de 14,4% face aos 36.896 registados no ano anterior.

Já os números relativos a feridos não seguem a mesma tendência. Foram registados 602 feridos graves, praticamente em linha com os 603 do ano passado, e 10.306 feridos ligeiros, abaixo dos 10.703 verificados no período homólogo.

A análise comparativa com anos anteriores mostra ainda que os valores atuais ultrapassam os níveis pré-pandemia. Em 2019, antes da Covid-19, tinham sido registadas 128 mortes e 36.454 acidentes até 9 de abril.

Destaca-se o aumento de 28,3% nas detenções por condução sem habilitação legal, que totalizaram 14.301 ocorrências, representando 59,5% do total desta tipologia criminal.