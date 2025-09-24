Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre 2015 e 2021, 13,2% das mortes em Portugal ocorreram nos serviços de urgência, um aumento gradual face aos 10,6% registados em 2015 e aos 14,3% de 2021, segundo um estudo liderado pela Universidade de Coimbra (UC).

A investigação, publicada na revista científica Annals of Emergency Medicine, destaca que os serviços de urgência não são apenas locais de tratamento de situações agudas, mas também espaços onde pessoas, muitas vezes com necessidades paliativas, passam os últimos momentos da vida.

A coordenadora do estudo, Bárbara Gomes, sublinha que 15,7% das pessoas com demência morreram em serviços de urgência, percentagem superior à registada em doentes com cancro, evidenciando o desafio particular que este contexto representa para quem sofre desta doença.

O estudo analisou dados de 35 países, revelando que apenas Portugal, os Estados Unidos e a África do Sul registam mortes nos serviços de urgência de forma sistemática, com percentagens de 13,2%, 6,4% e 1,9%, respetivamente. A investigação sublinha a importância de garantir que as equipas destes serviços estão preparadas para responder a necessidades paliativas e de apoiar adequadamente os familiares, bem como a necessidade de reforçar o cuidado domiciliário sempre que possível.

O projeto de investigação, EOLinPLACE – Escolha de onde morremos, financiado pelo Conselho Europeu de Investigação, pretende criar uma classificação internacional dos locais de morte que inclua os serviços de urgência, atualmente ignorados na maioria dos países.

Segundo Bárbara Gomes, a inclusão destes dados permite alinhar os cuidados em fim de vida com as preferências dos doentes e das suas famílias, transformando a forma como se registam e compreendem os últimos momentos da vida.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.