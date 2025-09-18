Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Governo assinou esta quinta-feira um acordo com o Banco Europeu de Investimento (BEI) que prevê uma linha de financiamento destinada à construção e renovação de 12 mil habitações para arrendamento acessível, dirigidas às famílias da classe média.

A primeira tranche, no valor de 450 milhões de euros, foi formalizada na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa.

O montante faz parte de um total de 1.340 milhões de euros previstos na linha de crédito.

Segundo o comunicado divulgado, o acordo permitirá aos municípios dispor de mais tempo para apresentar respostas habitacionais, alargando o prazo até 2030. Até agora, a meta estava definida para junho de 2026, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.

O financiamento estabelece ainda condições consideradas mais vantajosas, com taxas de juro mais baixas e períodos de carência mais generosos.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.