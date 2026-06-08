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As candidaturas para a edição nacional abriram a 1 de junho e decorrem até 11 de setembro, procurando distinguir projetos inovadores nas categorias de Universidades e Startups.

Na categoria destinada a projetos universitários, o programa dirige-se a soluções com potencial de disrupção e capacidade de crescimento, desde que disponham de um protótipo que permita a validação junto de potenciais clientes. Já na categoria Startups, podem candidatar-se empresas portuguesas com receitas anuais até 250 mil euros, que tenham captado até um milhão de euros de investimento ou que contem entre dois e 25 colaboradores a tempo inteiro.

Os vencedores irão partilhar um montante global de 30 mil euros em prémios monetários. Além do apoio financeiro, os projetos distinguidos terão acesso a divulgação a nível nacional, visibilidade através do Grupo Santander, programas de mentoria e a possibilidade de representar Portugal na final internacional do Santander X Global Award 2026.

Após o encerramento das candidaturas e a fase de avaliação, os finalistas participarão num programa de mentoria e apoio ao desenvolvimento dos projetos, que decorrerá entre 21 de setembro e 9 de outubro. O processo culminará numa apresentação final e numa gala prevista para outubro.

A operacionalização do programa em Portugal ficará a cargo da Unicorn Factory Lisboa, responsável pela captação de candidaturas, coordenação da avaliação dos projetos, preparação dos finalistas e organização do evento final.

Segundo Gil Azevedo, diretor executivo da Unicorn Factory Lisboa, a parceria pretende reforçar a projeção internacional da inovação nacional e criar novas oportunidades para os empreendedores portugueses estabelecerem ligações globais, atraírem investimento e desenvolverem soluções com impacto além-fronteiras.

Já Inês Rocha de Gouveia, presidente da Fundação Santander Portugal, sublinha que a iniciativa reflete a aposta da instituição no empreendedorismo como motor de inovação e de desenvolvimento económico e social, procurando aproximar a educação do mundo empresarial e apoiar projetos com potencial de crescimento.

Com esta colaboração, as duas entidades pretendem consolidar o posicionamento do Santander X como programa de apoio à inovação em Portugal e contribuir para o reforço do país enquanto polo de empreendedorismo e desenvolvimento de projetos com potencial de escala internacional.

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