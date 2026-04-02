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À saída do encontro, realizado por videoconferência, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, alertou para os impactos do bloqueio daquela via estratégica, sublinhando a necessidade de uma resposta coordenada para proteger a liberdade de navegação e mitigar efeitos no comércio global.

Numa mensagem divulgada na rede social X, o chefe da diplomacia portuguesa destacou “as consequências graves do bloqueio” e defendeu uma ação conjunta que permita garantir a segurança dos navios e das respetivas tripulações, bem como a libertação das embarcações atualmente retidas. Segundo Rangel, o esforço internacional deverá contemplar soluções imediatas, mas também mecanismos duradouros que assegurem a circulação marítima a médio e longo prazo.

O ministro garantiu ainda que Portugal continuará envolvido em fóruns multilaterais com o objetivo de promover a desescalada das tensões e contribuir para o fim do conflito, considerando que a estabilidade na região é essencial não apenas para a segurança regional, mas também para o equilíbrio do comércio mundial.

A reunião foi presidida pela responsável britânica pela diplomacia, Yvette Cooper, que defendeu a urgência de restabelecer a liberdade de navegação numa das principais rotas marítimas do transporte energético internacional.

De acordo com Londres, os trabalhos centraram-se em medidas diplomáticas e de coordenação internacional, incluindo a mobilização de instrumentos políticos, económicos e diplomáticos, bem como contactos com a indústria marítima, seguradoras e mercados energéticos. Numa fase posterior, o Governo britânico pretende envolver planeadores militares para avaliar eventuais capacidades defensivas coletivas, como operações de remoção de minas ou outras ações de salvaguarda, caso se verifiquem condições para um abrandamento do conflito.