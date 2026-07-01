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À margem do encerramento da reunião do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, na Assembleia da República, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, revelou que os dois aviões já estão prontos para a missão. O primeiro voo estava inicialmente previsto para 7 de julho, mas poderá ser antecipado caso a carga esteja preparada.

Segundo o governante, está em curso uma avaliação das necessidades mais urgentes em articulação com as autoridades venezuelanas e portuguesas. Nesta fase, o foco incide no envio de máquinas e ferramentas, não sendo, para já, considerados prioritários bens alimentares, água ou outros produtos perecíveis.

Emídio Sousa recordou que a resposta portuguesa foi estruturada em três fases: operações de salvamento e resgate, apoio humanitário e, posteriormente, participação na reconstrução do país.

Quanto à distribuição da ajuda, o secretário de Estado adiantou que, numa primeira fase, deverá ser assegurada pela Cruz Vermelha, podendo mais tarde envolver o movimento associativo português na Venezuela.

O governante referiu ainda que os voos militares poderão trazer passageiros no regresso a Portugal, à semelhança do que já aconteceu com 17 pessoas. Acrescentou que existem também voos comerciais a operar no país, aumentando as possibilidades de regresso para quem pretenda sair da Venezuela.

De acordo com o mais recente balanço oficial, os sismos de 24 de junho provocaram pelo menos 1.943 mortos e 10.571 feridos. Entre as vítimas mortais contam-se, pelo menos, 71 portugueses e lusodescendentes, enquanto outras 71 pessoas permanecem desaparecidas ou incontactáveis.

Portugal integra o conjunto de países que enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela. A missão portuguesa tem a sua base de operações em Catia la Mar, na região de La Guaira, uma das zonas mais afetadas e onde reside uma significativa comunidade portuguesa.

Os abalos, de magnitude 7,2 e 7,5, ocorreram a cerca de 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, sendo seguidos por centenas de réplicas. Os sismos provocaram o colapso ou danos graves em dezenas de edifícios na capital venezuelana e em La Guaira.

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