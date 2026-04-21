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De acordo com a empresa, estas 10 famílias permitem um ganho médio de 26% no crescimento, destacando-se também pelos níveis de sobrevivência em diferentes condições de solo e clima.

O projeto, designado “Gene Radiata”, avaliou um total de 244 famílias de pinheiro-bravo e pinheiro-radiata, testadas em 12 ensaios distribuídos por vários concelhos do Norte e Centro do país, em colaboração com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Queda da área de pinhal preocupa setor

Entre 1995 e 2015, o país perdeu 27% da área plantada, o equivalente a mais de 13 mil campos de futebol por ano. A esta tendência juntam-se os efeitos dos grandes incêndios, que entre 2015 e 2025 destruíram cerca de 300 mil hectares de pinhal, bem como fenómenos climáticos extremos que têm afetado a resiliência destas espécies.

Para a empresa, estes dados reforçam a necessidade de encontrar soluções que aumentem a produtividade e a resistência das plantações.

Projeto envolveu 42 mil árvores em todo o país

O trabalho arrancou em 2020 com a análise de cerca de 200 mil sementes provenientes de Portugal, Espanha, França e Chile. Após uma primeira fase em viveiro, foram selecionadas e plantadas mais de 42 mil árvores em 35 hectares, distribuídos por 12 locais de ensaio.

As plantações foram realizadas em diferentes tipos de solo, desde areias a xistos e granitos, e em zonas litorais e interiores, permitindo testar o desempenho das árvores em contextos variados. Desde então, os exemplares têm sido monitorizados com base em indicadores como crescimento e taxa de sobrevivência.

Resultados no terreno

As 10 famílias agora selecionadas apresentam um desempenho consistente nos vários ensaios, permitindo identificar material genético mais previsível e adaptado às condições nacionais.

A Sonae Arauco pretende agora partilhar estas conclusões com produtores florestais, com vista à reprodução em escala das plantas selecionadas e ao aumento da rentabilidade da fileira do pinheiro.

Segundo a empresa, o objetivo é contribuir para uma floresta mais produtiva e resiliente, num contexto de pressão crescente sobre o setor.

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