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Entre os destaques nacionais está a Nova School of Business and Economics, que alcançou o 9.º lugar mundial na categoria de programas customizados, tornando-se a primeira escola portuguesa a integrar o top 10 nesta área. A instituição subiu ainda para o 20.º lugar nos programas abertos.

Os rankings distinguem programas customizados, desenvolvidos em parceria com empresas e organizações, e programas abertos, dirigidos a participantes individuais, avaliando critérios como metodologias de ensino, qualificação do corpo docente, aquisição de competências e retorno do investimento, de acordo com o Expresso.

A ISCTE Business School registou a maior subida nacional na categoria de programas abertos, alcançando a 51.ª posição, enquanto nos programas customizados ficou em 31.º lugar.

Também o ISEG Executive reforçou a sua presença, posicionando-se em 48.º lugar nos programas customizados e em 70.º nos programas abertos.

No norte do país, a Porto Business School alcançou a melhor classificação de sempre nos programas abertos, ao subir para a 35.ª posição mundial, enquanto nos programas customizados surge em 54.º lugar.

A Católica-Lisbon também melhorou a sua posição, atingindo o 26.º lugar mundial nos programas abertos e o 76.º nos programas customizados. Já a Católica Porto Business School estreia-se nos rankings com a 85.ª posição em programas abertos e a 99.ª em programas customizados.

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