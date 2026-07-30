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A decisão foi publicada esta quinta-feira em Diário da República, através de um despacho assinado pelo ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, que destaca o vinho como um dos elementos marcantes da identidade portuguesa.

No diploma, o Governo considera que o vinho é “um dos pilares simbólicos da mesa portuguesa e da dieta mediterrânica”, assumindo uma dimensão que ultrapassa o consumo, com impacto social, económico, cultural, religioso, ambiental e paisagístico.

A nova efeméride pretende valorizar o património vitivinícola nacional, a diversidade de castas e a riqueza das diferentes regiões produtoras, reconhecendo o papel da vinha na história e nas comunidades rurais.

O Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) ficará responsável por dinamizar e coordenar as iniciativas associadas à celebração da data, promovendo atividades de divulgação e valorização do setor.

Segundo o Governo, a fileira do vinho continua a ser um dos motores da economia nacional e um fator de coesão territorial, contribuindo para a sustentabilidade de várias comunidades rurais e para o crescimento do turismo associado ao vinho.

A escolha de 31 de julho tem também um significado simbólico: foi precisamente nesse dia, em 1986, que foi aprovado em Conselho de Ministros o diploma que criou o Instituto da Vinha e do Vinho, organismo que este ano assinala quatro décadas de existência.

Para assinalar a primeira celebração da data, o IVV vai lançar um novo portal da vinha e do vinho e apresentar o Anuário 2025 de Vinhos e Aguardentes de Portugal.

Portugal conta atualmente com uma das maiores tradições vitivinícolas da Europa. Em 2025, a área nacional de vinha atingiu os 169663 hectares, enquanto a produção de vinho chegou aos 595,6 milhões de litros, segundo os dados divulgados pelo Governo.

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