Partido Social Democrata (PSD)

Em nota enviada às redações, o PSD reagiu à morte do seu fundador.

"O Partido Social Democrata manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Francisco Pinto Balsemão, militante n.º 1, fundador do PPD/PSD e uma das figuras maiores da democracia portuguesa. Nascido em 1 de setembro de 1937, em Lisboa, Francisco Pinto Balsemão dedicou a sua vida ao serviço público, à liberdade e à construção da democracia".

"Fundou o semanário "Expresso" em 1973, enfrentando a censura e defendendo sem hesitações a liberdade de imprensa. Em 6 de maio de 1974, ao lado de Francisco Sá Carneiro e Joaquim Magalhães Mota, fundou o Partido Popular Democrata (PPD). Foi deputado e vice-presidente da Assembleia Constituinte (1975-1976), deputado à Assembleia da República e Ministro de Estado Adjunto no VI Governo Constitucional. Após a tragédia de Camarate, foi eleito presidente do PSD e, a 9 de janeiro de 1981, tomou posse como Primeiro-Ministro de Portugal, liderando o VII e VIII Governos Constitucionais, pode-se ler.

"Conduziu uma agenda reformista e ficará para sempre associado à revisão constitucional de 1982, decisiva para o reforço do regime democrático, e à conclusão das negociações para a adesão de Portugal à CEE. Exerceu a presidência do PSD entre 1980 e 1983, com reconhecido sentido de responsabilidade e lealdade ao legado de Sá Carneiro. Mesmo após deixar funções executivas, permaneceu sempre presente na vida do partido, tendo presidido às comemorações dos “40 anos de Democracia, 40 anos de PSD” e tendo sido Presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro".

Francisco Pinto Balsemão parte hoje como sempre quis ser recordado: homem de princípios, de coragem e de palavra. À sua família e amigos, o PSD expressa a mais sentida solidariedade e gratidão. Que descanse em paz", termina a nota.

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República

"Portugal perdeu, hoje, uma das personalidades mais marcantes dos últimos sessenta anos. Na política, na sociedade, na afirmação da liberdade de expressão e de imprensa".

"Na política, Deputado da Ala Liberal, e, nela, coautor dos projetos de revisão constitucional, lei de imprensa, lei de reunião e associação e lei de liberdade religiosas, para mudar o Portugal do final de sessenta e início de setenta".

"Depois do 25 de Abril, fundador do PPD, hoje PSD, Vice-Presidente da Assembleia Constituinte, Parlamentar, Governante, Presidente do Partido e Primeiro-Ministro, durante a revisão constitucional que pôs termo ao Conselho da Revolução, com a transição para a Democracia plena, longevidade, Conselheiro de Estado".

"Desde os anos 70 do século passado até ao novo século, dos políticos portugueses com efetiva projeção externa, em particular na Europa e nos EUA".

"Na sociedade, integrando ou liderando causas, movimentos de opinião e instituições europeístas, euroafricanas e latino-americanas e transatlânticas".

"Na afirmação da liberdade de expressão e de imprensa, militando contra a censura e o exame prévio, fundando o Expresso antes do 25 de Abril, criando um novo grande grupo de comunicação social, elaborando a primeira lei de imprensa democrática, integrando o Conselho de Imprensa, lançando a SIC, revolucionando o que era a informação no final da ditadura e no início da Democracia".

"Visionário, pioneiro, criativo, determinado, batalhador, democrata, social-democrata, europeísta e atlantista, esteve em quase todos os combates de meados dos anos sessenta até hoje".

"Portugal não o esquece.

Portugal nunca o esquecerá".

Luís Montenegro, Primeiro-ministro e Presidente do PSD

"Francisco Pinto Balsemão, e Francisco Sá Carneiro, estruturaram a sua matriz ideológica e dos seus valores que ainda hoje nos inspiram e alimentam", referiu Luís Montenegro aos jornalistas após saber da morte do fundador do PSD.

"Nós fomos sempre inspirados nesse acto fundador, é uma notícia muito triste de alguém muito próximo e muito presente. Sempre com uma palavra de estimo, análise, apreciação, em todos os momentos de reflexão, em todos os atos eleitorais", recordou o atual primeiro-ministro.

"Um democrata, fundador da nossa democracia, alguém que representou Portugal, com a missão de ser PM. Amanhã temos uma reunião de Conselho de Ministros e pretendemos decretar luto nacional no dia em que se vão realizar as cerimónias fúnebres", explicou Montenegro.

Miguel Sousa Tavares

Em declarações à SIC, Miguel Sousa Tavares, que trabalhou no canal de televisão e é também colunista do Expresso diz que Francisco Pinto Balsemão mudou muita coisa no país. Foi uma das pessoas que fez a transição para a democracia. “Foi um dos fundadores do regime democrático”.