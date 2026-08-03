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Em resposta ao 24notícias sobre o impacto da atual crise migratória em Ceuta, a AMN afirma que "as tentativas de entrada irregular em território nacional, por via marítima, visando a costa algarvia, são reduzidas".

Segundo os dados da Polícia Marítima, foram registados sete incidentes na última década. Destes, seis ocorreram entre dezembro de 2019 e setembro de 2020 e envolveram um total de 97 migrantes. Desde então, apenas foi registada mais uma ocorrência, em agosto de 2025, que envolveu 38 migrantes.

A AMN refere ainda que "as investigações levadas a cabo descartaram a possibilidade de que os migrantes tivessem como destino final a costa sul de Portugal e indiciam que a sua chegada dever-se-á a erros de navegação e avarias de equipamentos de posicionamento".

De acordo com a mesma fonte, "a Polícia Marítima não tem registado qualquer atividade de redes de tráfico humano por via marítima, ou aumento de tentativas de entrada irregular por essa via". A autoridade acrescenta que, "face aos dados existentes, acima disponibilizados, não é possível afirmar que Portugal se encontra numa rota de migração irregular por via marítima".

Apesar desta avaliação, a AMN acompanha de perto a evolução da situação em Ceuta. A cidade autónoma espanhola, situada na costa norte de África, tem enfrentado uma forte pressão migratória devido ao aumento das tentativas de entrada de migrantes provenientes de território marroquino, levando as autoridades espanholas a reforçar os mecanismos de controlo.

Neste contexto, a Polícia Marítima portuguesa decidiu reforçar a vigilância preventiva na costa sul do país. "A crise migratória de Ceuta é acompanhada com atenção. Para fazer face à possibilidade de eventuais tentativas de entrada irregular por via marítima, a Polícia Marítima aumentou o número de patrulhas na costa do Algarve, em articulação com outras forças e serviços de segurança", refere a Autoridade Marítima Nacional.

A AMN sublinha, assim, que o reforço do patrulhamento tem um caráter preventivo e de monitorização da evolução da situação, mantendo a coordenação com as restantes forças e serviços de segurança para responder a qualquer eventualidade.

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