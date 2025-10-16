Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O relatório destaca que Portugal apresenta valores mais baixos de sal em produtos como padaria, refeições pré-preparadas e queijos, e de açúcar em refrigerantes, bolos e bolachas doces, quando comparado com a média europeia.

Entre 2017 e 2024, o imposto sobre as bebidas açucaradas teve um impacto significativo na reformulação destes produtos, levando a uma redução de 39% nas bebidas com maior teor de açúcar (igual ou superior a 8 gramas por 100 mililitros). Segundo a DGS, este resultado confirma a eficácia das políticas fiscais na promoção de hábitos alimentares mais saudáveis.

O relatório mostra também que as medidas regulatórias são mais eficazes do que os acordos voluntários com a indústria. As bebidas sujeitas à taxação reduziram o teor de açúcar em 25,7%, enquanto os produtos abrangidos apenas por compromissos voluntários registaram uma descida de 14,8%.

Apesar dos progressos, há áreas onde o país ainda está acima da média europeia, nomeadamente nos cereais de pequeno-almoço, iogurtes e produtos de charcutaria, o que indica a necessidade de continuar a apostar na reformulação da oferta alimentar.

Pela primeira vez, o relatório do PNPAS inclui dados sobre a resposta dos Cuidados de Saúde Primários (CSP) na área da nutrição. Em 2024, realizaram-se quase 137 mil consultas de nutrição, um aumento de 30% em relação a 2022.

A DGS sublinha ainda que o registo de casos de excesso de peso e obesidade nos cuidados de saúde primários apresenta uma tendência positiva, o que demonstra maior capacidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para identificar e acompanhar pessoas com pré-obesidade e obesidade.

O relatório reforça, assim, que Portugal está a avançar na criação de ambientes alimentares mais saudáveis, combinando políticas fiscais eficazes, regulação e reforço da resposta clínica à nutrição.

