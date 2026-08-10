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São ainda enviadas sentidas condolências às famílias das vítimas mortais e desejos de uma rápida recuperação a todos os feridos.

O sismo aconteceu às 07h34 da manhã (13h34 em Portugal) a 20 quilómetros de San José Del Palmar, na região de Chocó. Seguiu-se uma réplica de 4,8 a 20 quilómetros de Nóvita e, ainda, uma segunda de magnitude de 3,8 a 20 quilómetros de San José Del Palmar.

Estão confirmados, pelo menos, 25 mortos.

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