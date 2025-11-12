Portugal lidera preferências de norte-americanos que consideram país "demasiado conservador" e "dividido"

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Portugal consolidou-se como o destino de eleição para os norte-americanos que ponderam deixar os Estados Unidos. De acordo com um inquérito realizado pela plataforma Expatsi, especializada em programas de relocalização e apoio a expatriados, o país lidera a lista das preferências entre mais de 116 mil cidadãos americanos que manifestaram vontade de emigrar em 2024, revela a NBC.

A principal razão apontada pelos inquiridos para emigrar é o desejo de aventura, crescimento pessoal e enriquecimento cultural.

Mais de metade (56%) considera que os EUA são “demasiado conservadores”, enquanto 53% apontam a crescente divisão política do país. Cerca de 50% referem procurar “maior liberdade” ou “liberdades diferentes”, nomeadamente pela preocupação com a violência armada, e 41% esperam reduzir o custo de vida ao mudar-se para o estrangeiro.

Dois terços dos participantes afirmam querer sair dos EUA até 2026, e 12% planeiam fazê-lo já nos próximos seis meses. Trinta por cento tencionam reformar-se fora do país, 18% procuram vistos de nómada digital, e 17% pretendem mudar-se com vistos de trabalhador qualificado.

O aumento do interesse em viver fora dos EUA intensificou-se após as eleições presidenciais de 2024, que reconduziram Donald Trump à Casa Branca.

Os dados resultam de uma avaliação composta por 20 perguntas sobre estilo de vida, planos futuros, meios financeiros e preferências pessoais, desde o clima às políticas locais. Com base nas respostas, a Expatsi recomenda países considerados mais compatíveis com o perfil de cada utilizador.

Além de ser o país mais procurado, Portugal surge também como o mais recomendado pelo sistema da Expatsi, seguido de França, Espanha, Grécia e Suíça.

O top 10 dos destinos mais desejados pelos norte-americanos inclui ainda Espanha, Reino Unido, Canadá, Itália, Irlanda, França, México, Nova Zelândia e Costa Rica. Uma análise da CNBC a dados do Google revelou um pico nas pesquisas relacionadas com “como mudar para outro país” a partir de junho de 2024. O tráfego no site da Expatsi disparou de 8 mil visitantes em outubro para 51 mil em novembro, logo após a reeleição de Trump.

