Entre 2021 e 2023, o país investiu mais de 160% da dotação nacional prevista para Investigação e Desenvolvimento (I&D), colocando a inovação no centro da recuperação económica.

“O essencial do nosso trabalho é criar condições para que a inovação seja o eixo principal do desenvolvimento e crescimento sustentável”, afirmou o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, acrescentando que o estudo da Comissão Europeia “reconhece a importância de prosseguir este caminho”.

Do total do envelope nacional do PRR, 17% — cerca de 3.709 milhões de euros — foi destinado a I&I, uma prioridade refletida na implementação de 50 Agendas Mobilizadoras e Alianças Verdes, que envolvem 1.247 entidades e representam um investimento global de 7,8 mil milhões de euros, dos quais 2,8 mil milhões são públicos.

A Agência Nacional de Inovação, através da Missão Interface, tem reforçado a ligação entre empresas e universidades, apoiando mais de 8.800 empresas e integrando 3.600 investigadores em Centros de Tecnologia e Inovação (CTI) e Laboratórios Colaborativos (CoLAB).

O estudo da Comissão Europeia sublinha ainda a articulação do PRR com o Portugal 2030 e o Horizonte Europa, que até março de 2025 já somavam cerca de 995,6 milhões de euros de financiamento, apoiando 1.712 bolsas e envolvendo 2.802 organizações. Estes fundos visam reforçar a massa crítica científica e as sinergias entre políticas nacionais e prioridades europeias.

O relatório aponta algumas recomendações para o futuro: fortalecer quadros de avaliação de impacto e de sustentabilidade em I&I, promover a articulação com fundos nacionais e europeus no período pós-PRR, e intensificar a ligação entre ciência e empresa, bem como a qualificação de recursos humanos.

