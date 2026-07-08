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Durante a cimeira da NATO em Ancara, Turquia, 12 aliados (Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Islândia, Países Baixos, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia e o Reino Unido) um documento conjunto onde reconhecem o "ambiente de segurança cada vez mais desafiador" e garantem que "esta declaração demonstra a nossa vontade e capacidade de dissuadir e defender-nos contra a ameaça a longo prazo representada pela Rússia".

Os países subscritores apontam que "as nossas nações já dispõem de modernas capacidades e plataformas marítimas e têm planos para aumentar significativamente estas capacidades na próxima década, posicionando-nos como uma força coletiva para operações marítimas de alta complexidade".

O objetivo é reforçar "o treino, os exercícios e as operações marítimas de amplo espectro na região euro-atlântica". Os 12 Aliados comprometem-se também a "reforçar o comando e controlo marítimos e a priorizar investimentos para melhorar a nossa consciência situacional em todos os domínios" e a "intensificar o nosso foco na inovação para proporcionar capacidades e efeitos marítimos relevantes".

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro , sublinhou que Portugal tem reforçado o empenho na defesa do seu território e da segurança marítima, uma área que considera estratégica tanto para o país como para a Aliança Atlântica.

Montenegro espera que NATO assegure os interesses portugueses na segurança marítima do Atlântico Ver artigo De acordo com o documento agora divulgado "os Aliados europeus e o Canadá estão dispostos e aptos a garantir uma partilha justa do fardo, reforçando ainda mais a unidade e a coesão da NATO. Este compromisso demonstra uma Europa mais forte numa NATO mais forte, com a Europa e o Canadá a assumirem uma maior responsabilidade pela nossa segurança euro-atlântica partilhada, coordenando estreitamente com os Estados Unidos".