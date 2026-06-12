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Antes da partida da comitiva, na Cidade do Futebol, em Oeiras, Roberto Martínez destacou o apoio recebido durante a preparação e garantiu que a equipa está pronta para iniciar a competição.

"O apoio e a força que tivemos nos jogos particulares foram exatamente o que nós precisávamos para a força psicológica do grupo. Estamos preparados e vamos dar tudo. Temos a mala cheia de sonhos dos portugueses, temos a responsabilidade e vamos lutar juntos. Quando estamos juntos, somos melhores", afirmou.

Roberto Martínez confirmou ainda que os 27 jogadores convocados estão aptos para a competição, afastando preocupações relacionadas com lesões durante o estágio de preparação.

"Sempre ficamos com dúvidas durante o período de preparação, com um risco de lesões. Posso dizer que temos 27 jogadores todos aptos e preparados, e com um entusiasmo muito elevado", sublinhou.

O selecionador dividiu simbolicamente a competição em duas fases, considerando que o primeiro objetivo passa por ultrapassar a fase de grupos.

"É certo que para nós o Mundial só tem três jogos, mas agora precisamos de atingir o próximo passo, que é chegar ao segundo Mundial", referiu.

Martínez classificou ainda a atual equipa nacional como "uma geração de muita responsabilidade e talento" e definiu como meta vencer cada encontro rumo às fases mais adiantadas da prova.

"Ganhar jogos é o objetivo coletivo. Sinto que os jogadores estão preparados, de forma individual, e tentarão fazer o que a equipa precisa para ganhar", acrescentou.

A seleção portuguesa partiu do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com destino a Palm Beach, nos Estados Unidos, que servirá de quartel-general durante o torneio.

Portugal integra o Grupo K do Mundial2026 e estreia-se a 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston. Seguem-se os encontros com o Uzbequistão, a 23 de junho, também em Houston, e com a Colômbia, a 27 de junho, em Miami.

O Mundial2026 decorre nos Estados Unidos, México e Canadá até 19 de julho.

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