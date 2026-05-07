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Segundo dados da Global Footprint Network, a partir de agora o país passa a consumir "a crédito", emitindo mais dióxido de carbono do que a natureza consegue absorver e utilizando mais recursos do que os disponíveis em terra e mar.

Apesar do cenário de défice ambiental, regista-se uma evolução positiva: o "Dia da Sobrecarga" em Portugal ocorre dois dias mais tarde do que em 2025 (quando foi atingido a 5 de maio). A associação ambientalista Zero destaca esta ligeira melhoria como um sinal de estabilização no consumo nacional de recursos.

Embora Portugal esteja em linha com a média da União Europeia (cujo dia de sobrecarga foi a 3 de maio), os números revelam um consumo ainda insustentável. Se toda a humanidade vivesse como um cidadão médio português, seriam necessários cerca de 2,9 planetas.

Ainda assim, o país está longe dos extremos globais. O Qatar é o pior classificado (esgotou os recursos a 4 de fevereiro), enquanto as Honduras só atingirão o seu limite a 27 de novembro. Na UE, o Luxemburgo esgotou a sua quota logo a 17 de fevereiro.

A Global Footprint Network deverá anunciar o Earth Overshoot Day 2026 (o dia em que a humanidade, como um todo, esgota os recursos do planeta) a 5 de junho, coincidindo com o Dia Mundial do Ambiente.