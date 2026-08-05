Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As autoridades portuguesas já apreenderam cerca de 28 toneladas de cocaína desde o início de 2026, ultrapassando o total registado em todo o ano de 2025, quando foram intercetadas aproximadamente 25 toneladas da droga.

Os dados foram divulgados esta terça-feira pelo diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária (PJ), João Oliveira, durante uma conferência de imprensa em Lisboa.

Segundo o responsável, o aumento das apreensões resulta, em parte, da intensificação da ação das autoridades contra as redes internacionais de tráfico que utilizam Portugal como ponto de entrada na Europa.

O balanço foi apresentado na sequência da Operação "Skydrop", que permitiu a apreensão de cinco toneladas de cocaína escondidas num navio porta-contentores atracado no Porto de Sines, uma das maiores operações do género realizadas este ano em território nacional.

A Polícia Judiciária considera que as organizações criminosas continuam a utilizar grandes infraestruturas portuárias para introduzir cocaína proveniente da América Latina no mercado europeu, recorrendo a métodos cada vez mais sofisticados para ocultar os carregamentos.

Apesar do aumento das apreensões, as autoridades sublinham que os elevados volumes intercetados demonstram igualmente a dimensão do tráfico internacional que continua a ter Portugal como uma das portas de entrada para a Europa, reforçando a necessidade de manter a cooperação entre as forças policiais nacionais e internacionais.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.