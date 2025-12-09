Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A petição apela à retirada de Portugal do concurso, criticando a participação de determinados países e acusando o festival de se afastar dos ideais de união e paz que lhe deram origem. Os subscritores consideram que continuar a participar seria “uma forma de legitimar políticas que não refletem os valores portugueses”.

Esta adesão crescente tem dividido opiniões, sendo que alguns cidadãos apoiam a iniciativa, outros defendem que a Eurovisão é um evento cultural e musical, sem intenções políticas, e que "Portugal deve manter a presença para valorizar a música nacional e os artistas portugueses".

Entretanto, a RTP confirmou que o país continuará a marcar presença no festival, defendendo que as regras atuais garantem transparência e credibilidade no concurso. A decisão mantém o debate aceso e promete prolongar-se até à próxima edição da Eurovisão, em que Portugal voltará a ser palco de talento e polémica.

