Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O prazo de dois anos concedido pela União Europeia terminou sem que fosse publicado o respetivo decreto-lei, mantendo os trabalhadores portugueses expostos a níveis de risco superiores aos definidos pelas normas comunitárias.

A diretiva europeia determina a redução do limite de exposição para 0,01 fibras por centímetro cúbico, um valor dez vezes inferior ao atualmente permitido em Portugal. Segundo a associação, a ausência de transposição significa que os trabalhadores nacionais continuam legalmente sujeitos a concentrações de amianto muito acima do patamar considerado seguro pela União Europeia.

A Comissão Europeia sublinhou recentemente que a exposição ao amianto é responsável por cerca de 75% dos cancros profissionais na União Europeia, incluindo doenças como cancros da laringe e dos ovários, bem como outras patologias pulmonares graves. Bruxelas defende ainda o reconhecimento e a compensação dos trabalhadores afetados por doenças associadas a este material.

A SOS Amianto critica também o facto de a nova diretiva exigir a utilização de microscopia eletrónica para detetar fibras mais finas e perigosas, método que não está a ser adotado em Portugal. Esta situação poderá comprometer a segurança em obras de reabilitação, incluindo intervenções realizadas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.

Para a associação, o atraso legislativo representa um agravamento do risco de saúde pública e um desrespeito pelos trabalhadores expostos diariamente a um material classificado como altamente carcinogénico, alertando ainda para a possibilidade de sanções e multas europeias devido ao incumprimento.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.