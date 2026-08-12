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"É o eclipse das nossas vidas", descreve o astrónomo Ulisses Santos ao 24notícias. A expressão não é apenas uma forma de destacar a beleza do fenómeno. Tem uma explicação histórica, pois o último eclipse solar total observado em território português aconteceu em 1912 e o próximo com estas características só está previsto para 2144. Para a geração atual, trata-se de uma oportunidade praticamente irrepetível.

"Estamos perante um acontecimento que atravessa gerações. Quem estiver cá em 2026 poderá dizer que viu algo que os seus filhos e netos provavelmente nunca terão oportunidade de observar", explica Ulisses Santos.

O fenómeno será visível em todo o território português, mas a experiência não será igual para todos. A chamada faixa de totalidade, o corredor onde a Lua irá cobrir completamente o disco solar, será extremamente limitada em Portugal, concentrando-se numa pequena zona do nordeste transmontano, junto a Bragança. Será aí que acontecerá o momento mais impressionante, durante breves instantes, o brilho intenso do Sol desaparecerá e a coroa solar, a camada exterior da atmosfera da nossa estrela, ficará visível a olho nu.

No restante território, o eclipse será parcial, "mas ainda assim extraordinário". Em várias regiões do país, a Lua deverá ocultar mais de 90% do disco solar, provocando uma alteração invulgar da luminosidade no final da tarde. Em Coimbra, por exemplo, a ocultação deverá aproximar-se dos 97%, criando um cenário em que o Sol ficará reduzido a uma pequena fração da sua dimensão aparente.

"Estamos perante um acontecimento que atravessa gerações. Quem estiver cá em 2026 poderá dizer que viu algo que os seus filhos e netos provavelmente nunca terão oportunidade de observar" Ulisses Santos, astrónomo

"Mesmo para quem não estiver na zona da totalidade, será uma experiência marcante. A luz muda, o ambiente muda e temos a sensação de que a própria natureza está a reagir ao que está a acontecer no céu", explica o astrónomo.

Um eclipse solar acontece quando a Lua passa exatamente entre a Terra e o Sol, projetando a sua sombra sobre o nosso planeta. Embora o Sol seja cerca de 400 vezes maior do que a Lua, encontra-se também cerca de 400 vezes mais distante da Terra, o que faz com que ambos tenham praticamente o mesmo tamanho aparente quando observados a partir do nosso planeta. Essa coincidência cósmica permite que, em determinadas ocasiões, a Lua consiga ocultar completamente a nossa estrela.

Além do impacto visual e emocional, os eclipses solares continuam a ter importância para a ciência. "Durante a fase de totalidade, os investigadores conseguem estudar a coroa solar, uma região extremamente quente e complexa que normalmente fica escondida pelo brilho intenso do Sol. Estes estudos ajudam a compreender melhor a atividade da nossa estrela e fenómenos associados ao clima espacial, que podem influenciar satélites, comunicações e sistemas tecnológicos na Terra", diz.

Apesar dos avanços dos telescópios espaciais, que permitem observar o Sol diariamente, os eclipses continuam a oferecer uma oportunidade única aos cientistas. "Ainda hoje são verdadeiros laboratórios naturais. Permitem estudar o Sol de uma forma que nenhum outro momento proporciona", afirma Ulisses Santos.

Mas a importância do eclipse de 2026 ultrapassa a investigação científica. Para o astrónomo, estes fenómenos têm também uma enorme capacidade de aproximar as pessoas da astronomia. "Um eclipse consegue juntar todos à volta do mesmo acontecimento. Crianças, famílias, investigadores e curiosos olham para o mesmo ponto do céu. É uma experiência coletiva", diz.

Eclipse solar visto a partir de Nova Iorque Créditos: EPA

Cuidados a ter. E muitos

A expectativa é que milhares de pessoas se desloquem às regiões próximas da faixa de totalidade, sobretudo ao distrito de Bragança, para assistir ao desaparecimento completo do Sol. A astronomia transforma-se, assim, também num fenómeno social e cultural, capaz de atrair visitantes e despertar o interesse pela ciência.

No entanto, os especialistas deixam um aviso importante, pois observar o Sol sem proteção adequada pode provocar danos graves na visão. Os óculos de sol comuns não oferecem qualquer segurança e, fora os breves instantes de totalidade, é obrigatório utilizar filtros solares certificados ou equipamento próprio para observação astronómica.

"Um eclipse consegue juntar todos à volta do mesmo acontecimento. Crianças, famílias, investigadores e curiosos olham para o mesmo ponto do céu. É uma experiência coletiva"

"É fundamental preparar a observação. As pessoas devem informar-se e utilizar material adequado. Mas, acima de tudo, devem aproveitar o momento. Um eclipse não é apenas algo para fotografar, é algo para viver", aconselha Ulisses Santos.

O eclipse de 12 de agosto de 2026 será assim, para muitos portugueses, um encontro raro com o Universo. Durante alguns minutos, a Lua conseguirá fazer aquilo que parece impossível, nomeadamente esconder o Sol, a estrela que ilumina e sustenta a vida na Terra.

Quando Portugal voltar a assistir a um eclipse solar total, em 2144, os atuais observadores serão apenas uma memória distante nos livros de história da astronomia. Mas a geração de 2026 ficará com um privilégio único, o ter visto, com os próprios olhos, o momento em que o céu mudou de aparência e um dos maiores espetáculos naturais do planeta aconteceu por cima das suas cabeças.

"Há muitos acontecimentos importantes na vida de uma sociedade, mas poucos conseguem lembrar-nos de forma tão clara da nossa dimensão no Universo. Um eclipse é uma forma de percebermos que fazemos parte de algo muito maior", resume Ulisses Santos.

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