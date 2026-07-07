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Num comunicado de imprensa, o Governo revelou que as ambulâncias foram doadas pela Cruz Vermelha, enquanto os equipamentos de remoção de escombros são doações da Marinha Portuguesa.
A ajuda humanitária será transportada em dois voos da Força Aérea Portuguesa e deverá chegar à capital venezuelana amanhã, dia 8 de julho. No mesmo comunicado, o Governo refere que os voos vão trazer de volta os operacionais que integraram a Força Operacional Nacional Conjunta.
O secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, vai viajar para a Venezuela, onde tem encontros políticos e com a comunidade portuguesa.
O balanço mais recente indica que, entre os mortos provocados pelo sismo de 24 de junho, estão 97 portugueses e lusodescendentes. Há ainda 59 portugueses desaparecidos.
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