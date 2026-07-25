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Segundo um comunicado do Ministério da Administração Interna, a Força Operacional Conjunta saiu do país às 15h00 ao abrigo de um acordo bilateral entre Portugal e Espanha. Os 128 profissionais são da Força Especial de Proteção Civil da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), dos corpos de bombeiros voluntários da Sub-Região de Beiras e Serra da Estrela e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana (GNR). Já o Exercito Português, enviou 500 refeições.

O Ministério da Administração Interna garante que “o acordo bilateral entre Portugal e o Reino de Espanha dá novamente provas da estreita relação entre os dois países da Península Ibérica”, depois de os espanhóis terem enviado meios e operacionais para combater o incêndio de Vouzela no início de julho.

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