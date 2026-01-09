Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A candidatura foi apresentada ao presidente do Eurogrupo e surge no último dia do prazo para os Estados-membros da zona euro indicarem candidatos.

"Tendo o Governo português recebido a manifestação de interesse do doutor Mário Centeno em candidatar-se a vice-presidente do Banco Central Europeu, o Ministério das Finanças apresentou essa candidatura ao Presidente do Eurogrupo ontem [quinta-feira] ao fim do dia", refere um comunicado hoje enviado pelo Ministério das Finanças.

Mário Centeno afirmou estar "motivado e qualificado" para o cargo, destacando que a candidatura se insere no seu contributo para o aprofundamento da integração europeia. O antigo governador do BdP já era apontado como um dos nomes fortes na corrida à vice-presidência.

O mandato de Luis de Guindos termina a 31 de maio de 2026, e, posteriormente, serão abertas candidaturas para substituir o economista-chefe, Philip Lane, em maio de 2027, e a presidente do BCE, Christine Lagarde, em outubro de 2027.

Entre os outros candidatos confirmados estão representantes de Espanha, Finlândia, Letónia, Estónia, Croácia e Lituânia, com nomes de relevo como o ex-comissário europeu finlandês Olli Rehn e o economista croata Boris Vujčić.