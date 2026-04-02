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Na segunda-feira pós-feriado, o céu começará a encobrir-se e ocorrerão aguaceiros dispersos, sinalizando a aproximação de uma depressão. Mas será na terça-feira que a mudança será mais dramática: uma massa de ar frio de origem invernal provocará quedas acentuadas de temperatura, com máximas a situarem-se entre 12ºC e 14ºC em locais que, no dia anterior, registaram 26ºC a 28ºC. Em algumas serras, a neve pode voltar a cair a partir de cerca de 1000 metros, havendo possibilidade de acumulação.

Os modelos meteorológicos apontam para uma probabilidade elevada de descida térmica acentuada, enquanto a ocorrência de neve nas serras tem estimativa de 70 a 80%, dependendo da forma como a massa de ar frio se instala. A descida poderá trazer ainda vento forte e instabilidade, incluindo trovoadas, embora os detalhes exatos só possam ser confirmados nos próximos dias.

Nas regiões autónomas, a Madeira deve registar aguaceiros ou períodos de chuva fraca, enquanto nos Açores o tempo alternará entre fases húmidas e seco, com menor variação de temperatura.

Segundo a Luso Meteo, esta semana será crucial para definir o padrão climático de abril, podendo determinar se a primavera seguirá instável ou se se estabelecerá um período mais seco. No Norte, o frio tende a manter-se, com breves intervalos de tempo ameno, enquanto no Sul existe a possibilidade de retorno temporário de temperaturas mais elevadas, em contexto mais húmido.

Em suma, após o calor da Páscoa, os portugueses devem preparar-se para uma transição rápida do verão para o inverno, adaptando-se a temperaturas mais baixas e a possíveis precipitações de neve nas zonas serranas.

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