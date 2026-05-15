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Na sequência de uma pergunta dirigida ao MNE sobre declarações recentes de Marco Rubio, o Ministério veio clarificar que o pedido norte-americano para utilização da Base das Lajes ocorreu já depois do ataque ao Irão e que a decisão de autorização por parte de Portugal foi tomada mediante condições estabelecidas e divulgadas publicamente.

O Governo sublinha ainda que esta posição foi já explicada em detalhe na Comissão de Negócios Estrangeiros, no passado dia 7 de abril.

No esclarecimento enviado, o MNE refere que a declaração de Marco Rubio “não se aplica, de todo, a Portugal” e acrescenta que não é possível confirmar se a mesma se aplica a outros países mencionados pelo responsável norte-americano.

Em causa estão declarações feitas pelo secretário de Estado dos EUA numa entrevista à Fox News, onde elogiou Portugal pela cooperação com Washington no contexto da utilização da Base das Lajes.

“Hou­ve países da NATO que foram úteis e vou só destacar um: Portugal. Disseram que sim antes mesmo de especificarmos a questão”, afirmou Marco Rubio, acrescentando ainda outros exemplos como a Polónia e a Roménia.