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O anúncio foi feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, à agência Lusa, à entrada para a reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, que decorre no condado de Wicklow, na Irlanda.

“Hoje de manhã faremos essa convocatória. Iremos convocar o embaixador russo para dar explicações sobre este incidente”, afirmou o governante, acrescentando que é expectável que o diplomata russo se desloque nos próximos dias ao Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Os incidentes com drones no aeroporto de Leipzig vão ser discutidos pelos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE. Paulo Rangel adiantou que “evidentemente algumas medidas serão tomadas” e considerou que a reação europeia será forte.

“Sem dúvida que a UE terá uma reação forte, como aliás já teve a Alemanha, relativamente a interesses russos que são altamente problemáticos hoje em dia no contexto europeu”, afirmou.

O ministro referiu ainda que todos os Estados-membros estão a sentir ameaças híbridas provenientes da Rússia. Como exemplo, apontou a Irlanda, que tem registado “vários incidentes”, incluindo em aeroportos, embora nem todos tenham uma origem clara.

Questionado sobre se a resposta europeia deverá limitar-se a sanções, Paulo Rangel afirmou que, neste momento, é esse o tipo de medida em causa. Segundo o ministro, poderá ser discutido um pacote alargado de sanções dirigido a indivíduos e empresas.

O chefe da diplomacia portuguesa admitiu também a possibilidade de serem acordadas outras medidas, que classificou como preventivas. Entre estas estarão medidas relacionadas com segurança, cibersegurança e espaço aéreo.

“Algumas delas até não serão provavelmente públicas, terão mais a ver com a preparação de algumas das nossas infraestruturas críticas para ataques ou incidentes dessa natureza”, explicou.

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