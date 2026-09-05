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Portugal Continental registou, no dia 3 de setembro, valores muito elevados da temperatura do ar, numa situação que levou ao estabelecimento de novos máximos para a época, segundo uma análise divulgada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Com uma temperatura média de 27,61°C no continente, o dia 3 de setembro de 2026 é atualmente o quarto mais quente, considerando todos os dias do mês de setembro entre 1941 e 2026.

A situação resultou de uma circulação atmosférica condicionada por uma pequena depressão, com expressão em altitude, localizada a sudoeste do território continental, e por um anticiclone centrado na região do Norte de África, que se estendia em crista até à Península Ibérica.

A conjugação destes dois sistemas meteorológicos promoveu fluxos de sul e sudeste, bem como o transporte de uma massa de ar muito quente e seca, com elevado conteúdo em poeiras e proveniente do Norte de África.

No dia 3 de setembro, o valor mais elevado da temperatura máxima do ar foi registado em Alcochete, onde os termómetros chegaram aos 44,3°C.

Já no dia 4, o valor mais alto da temperatura mínima do ar foi de 28°C, registado em Portalegre.

O IPMA recorda que o valor mais elevado de temperatura até à data foi registado a 6 de setembro de 2016, quando a estação meteorológica da Lousã, no distrito de Coimbra, registou 45°C.

De acordo com o instituto, foram ultrapassados os anteriores maiores valores da temperatura máxima do ar para o mês de setembro em 17% das estações meteorológicas analisadas.

Além disso, os anteriores maiores valores da temperatura mínima do ar foram ultrapassados e/ou igualados em oito estações meteorológicas.

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