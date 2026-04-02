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O pólen presente no ar provém de diversas espécies de árvores, como cipreste, plátano, pinheiro, bétula, carvalho, sobreiro e azinheira, bem como de ervas como gramíneas, urtiga, azeda, tanchagem e urticáceas, incluindo a parietária.

De acordo com o boletim, cidades como Vila Real, Porto, Coimbra, Castelo Branco, Lisboa, Setúbal, Évora e Faro estarão em risco elevado. Em Vila Real e Porto, por exemplo, predomina o pólen das árvores cipreste, plátano, pinheiro, bétula, carvalho e sobreiro, assim como das gramíneas, urtiga e urticáceas. Em Coimbra e Castelo Branco, acrescentam-se espécies como azeda e tanchagem, enquanto no Algarve surge ainda o quenopódio.

Por contraste, na Madeira e nos Açores, a concentração de pólen permanecerá baixa, com predomínio de cipreste, pinheiro, plátano e criptoméria, assim como das ervas gramíneas, tanchagem, urtiga e urticáceas.

A SPAIC alerta que os níveis elevados de pólen podem provocar reações em pessoas alérgicas, recomendando atenção redobrada e, se necessário, medidas preventivas para minimizar os sintomas.