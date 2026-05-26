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Está prevista uma subida significativa das temperaturas máximas, que poderão chegar aos 38 ou 39 graus em zonas do Alentejo, Vale do Tejo e interior do território. No litoral oeste, os termómetros deverão subir entre seis e sete graus face a segunda-feira, enquanto no restante território o aumento será mais moderado, entre um e dois graus.

As temperaturas mínimas também vão manter-se elevadas, com previsão de noites tropicais, acima dos 20 graus, sobretudo no interior do país, no Alentejo e no Algarve.

De acordo com o IPMA, segunda-feira marcou o sexto dia consecutivo com temperaturas acima da média, critério que confirma a situação de onda de calor em praticamente todo o território continental. Apesar de pouco habitual para esta altura do ano, o fenómeno não é inédito.

A partir desta terça-feira, prevê-se ainda a presença de poeiras em suspensão na atmosfera, embora com menor intensidade do que no episódio registado na semana passada.

Face às condições meteorológicas, foram emitidos avisos amarelos de tempo quente para vários distritos, incluindo Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal, Portalegre, Évora e Beja, com início às 09:00 desta terça-feira. O aviso será alargado a quase todo o território a partir de quarta-feira, à exceção de Faro, mantendo-se até quinta-feira.

Apesar do calor intenso, os modelos meteorológicos apontam para a possibilidade de aguaceiros acompanhados de trovoada e granizo na tarde de quarta-feira, sobretudo no interior norte e centro. Para quinta e sexta-feira é esperada uma ligeira descida das temperaturas, ainda assim com máximas elevadas, entre os 30 e os 35 graus.

O IPMA alerta também para um risco elevado a muito elevado de incêndio rural em várias regiões do país nos próximos dias.

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